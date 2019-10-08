Melih ABİ: Çöplük kent merkezinde artık taşınması lazım

BUGÜN NELER OLDU

Adana Bilim Teknoloji Alparslan Türkeş Üniversitesi'nin çevresinde yaşayanlar şikayetçi.Sebebi ise hemen orada çöplük.Okurumuz hem çevrede yaşayan halkın, hem de okulda öğrenim gören öğrencilerin kokudan rahatsız olduğunu söylüyor.Toz toprak ve çamurdan geçilmiyor.Çöplüğün insanların olmadığı bir yere taşınması şart!O bölgede oturan, yaşayan, yatırım yapan herkesin ortak derdi bu.İnşaatçılar yaptıkları evleri satamıyor.Öğrenciler kokudan duramıyor.Orada yaşayan insanlar çöple yatıp kalkıyor!Başkan Zeydan Karalar hizmet diyordun...Çöplüğü kaldır da görelim.Şehrin içinde çöp arıtma merkezi mi olur?Mahallesi 74013 sokak Taşdurmaz Apartmanının önü çok tehlikeli.Bu konuda da şikayetler var.Yola kasis yapılması konusunda karar verildi.Kadir Başkan diyor ki;Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde çok kalabalık oluyor.Haliyle büyük tehlike var.Aracıyla hareket çekenler, sürat yapanlar hepsi burada.Adeta kazaya davetiye çıkarıyorlar.Kasis bir an önce konsun, kazaların önüne geçilsin.İleride bunun vebalini kimse taşıyamaz.