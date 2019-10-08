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Özgecan Aslan turnuvası bitti

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Özgecan Aslan turnuvası bitti
ADANA Basketbol, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediye ve Elazığ İl Özel İdare takımlarının katıldığı turnuva ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda 3 gün sürdü. Anlamlı turnuvada tüm takımlara kupa verildi. Turnuvanın gelecek yıl çok daha etkin ve çok daha coşkulu geçmesi için çalışmalara şimdiden başlanacağı bildirildi. Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Faruk Işıkay ise anlamlı turnuvanın tüm takımların lig öncesi eksiklerini görmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Bu arada Adana'yı Süper Lig'de temsil eden tek takım olan Adana Basketbol Kulübü ilk karşılaşmasını 12 Ekim Cumartesi günü Samsun'da Caniksporla yapacak.
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Özgecan Aslan turnuvası bitti
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