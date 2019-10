Sarıçam standı büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği tarafından organize edilen ve Büyük Akdeniz temasıyla bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne katılan Sarıçam Belediyesi standı da büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana için yapılan organizasyonlara her zaman destek verdiklerini belirterek, "Adana'ya değer katacak her projede varız. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. "dedi. Merkez Park içinde Seyhan Nehri kenarında geniş bir alanda kurulan Adana 3. Lezzet Festivali'nde yer alan Sarıçam Belediyesi standı katılımcıların ve festivale gelenlerin ilgisi ile karşılaştı. Yöresel lezzetlerin yer aldığı Sarıçam Belediyesi standın gelen konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, gösterilen ilgiden doyalı memnun olduklarını ifade etti.