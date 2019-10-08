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Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Silifke Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
SİLİFKE Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, bir taraftan mahallelerde devam eden çalışmaları incelerken, diğer taraftan da gittiği her yerde vatandaşlarla görüşüp, onların talep ve sıkıntılarına çözüm üretiyor. Asfaltlama çalışmalarını Sayağzı, Göksu, Taşucu, Gazi, Sarıcalar, Atakent ve Atayurt Mahallelerinde sürdüren ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de anında değerlendiriyor. Asfalt ekibi, kimi zaman ilçenin farklı bölgelerinde su, elektrik ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da bakım ve onarım yaparak, olası kazaların önüne geçiyor.
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Silifke Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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