Sultan boğuldu arkadaşı kurtuldu

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Adana'da 21 yaşındaki Sultan Nur Mantaş (21), arkadaşı Sefa İ. (21) ile dolaşırken, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Sefa İ., iple sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sultan Nur Mantaş'ın dalgıç polislerce yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Köprüsü'nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur Mantaş, bilinmeyen nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.'nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sualtı polisleri de gölde Sultan Nur Mantaş'ı arama çalışması başlattı. Sultan Nur Mantaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan genç kızın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sultan Nur Mantaş'ın sır dolu ölümü polis tarafından çok yönlü araştırılıyor.Sultan Nur Mantaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kızını kaybeden anne Fatma Mantaş, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" diyerek gözyaşı döktü.