Sumudica: Zorlu bir yol bizi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyor. Her takım birbirine yakın. Her puanın önemi var. Sezon sonunda bakalım bizi neler bekliyor" dedi. Rumen teknik adam, sahalarında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında eksik kalmalarına rağmen oyuncularının sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Sumudica, ligde sadece Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e kaybettiklerini anımsatarak, "Göztepe maçını kazanamadığımız için halen üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.