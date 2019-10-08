Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Torununun torununu hayata hazırlıyor

Torununun torununu hayata hazırlıyor

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Torununun torununu hayata hazırlıyor
MERSİN'İN Anamur ilçesinde yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Kiraz Doğan torununun torununa gözü gibi bakarak hayata hazırlıyor. Kiraz Nine 1926 yılında Anamur'un. Köprübaşı köyünde dünyaya geldi,18 yaşında evlendi..Çiftçi olan Kocası Davut Doğan'ı 2003 yılında kaybetti. 67 yaşında Elmas,65 yaşında Yılmaz,63 yaşında Osman,61 yaşında Tamer ve 59 yaşında Şerife isminde 5 çocuk sahibi olan Kiraz Nine yıllara meydan okuyarak bu gün torununun torununu görmesiyle yaşama daha çok sıkı sıkıya bağlanıyor. Hiç bir hastalığı olmayan ve tüm işleri kendisinin yaptığı Kiraz Nine, 6'sı erkek 13 torun sahibi ve şimdi torununun torununu görmesiyle ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. Anamur'un yaylalarından Abonaz yaylasında 7 ay yaşamını geçiren kalan aylarında da Anamur'da çocukları ve torunlarıyla birlikte olan Kiraz Nine yaşama sıkı,sıkıya bağlanmasını okumayı çok sevdigini ve her gür çeşitli kitaplar okuyarak zinhnini güçlendirdigini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torununun torununu hayata hazırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN