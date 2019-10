Torununun torununu hayata hazırlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Anamur ilçesinde yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Kiraz Doğan torununun torununa gözü gibi bakarak hayata hazırlıyor. Kiraz Nine 1926 yılında Anamur'un. Köprübaşı köyünde dünyaya geldi,18 yaşında evlendi..Çiftçi olan Kocası Davut Doğan'ı 2003 yılında kaybetti. 67 yaşında Elmas,65 yaşında Yılmaz,63 yaşında Osman,61 yaşında Tamer ve 59 yaşında Şerife isminde 5 çocuk sahibi olan Kiraz Nine yıllara meydan okuyarak bu gün torununun torununu görmesiyle yaşama daha çok sıkı sıkıya bağlanıyor. Hiç bir hastalığı olmayan ve tüm işleri kendisinin yaptığı Kiraz Nine, 6'sı erkek 13 torun sahibi ve şimdi torununun torununu görmesiyle ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. Anamur'un yaylalarından Abonaz yaylasında 7 ay yaşamını geçiren kalan aylarında da Anamur'da çocukları ve torunlarıyla birlikte olan Kiraz Nine yaşama sıkı,sıkıya bağlanmasını okumayı çok sevdigini ve her gür çeşitli kitaplar okuyarak zinhnini güçlendirdigini söyledi.