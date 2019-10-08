Ürdünlü çocuğa devletten yardım eli

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Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri, 9 çocuklu aileyi yaşadıkları evde ziyaret etti. Ürdünlü aileyi evinden ziyaret eden yetkililer, yaşanan travmanın atlatılması için çalışmalara başladı.Darp edilen Ürdünlü çocuk A.K.'nin babası Trad K. olayın yaşandığı anda evde olmadığını söyleyerek, "Ben dışardaydım, ailem bana haber verdi ve video görüntülerini bana ilettiler. Ben de bulunduğum yerden eve geldim. Siteye geldiğimde sitenin içerisinde 20 kişilik kalabalık bulunuyordu. Oğlumu döven kişi aynı şekilde bana da şiddet uyguladı ve yüzüme vurdu" dedi. 3.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten 9 çocuk babası Trad K., "Bu yaşadığımız olay Türkiye'ye bakış açımı hiçbir zaman değiştirmedi. Herkes bir değildir. Türk ve Ürdün vatandaşları kardeştir, bunun aksi düşünülemez" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, yaşanan şiddet olayının ardından vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade etti.Müdür Topkaya, "Aile ve çocukla ilgili gerekli işlemlere başladık. Çocuğumuza yardımcı olacak psikososyal destek çalışmalarına da hızlı bir şekilde başlandı. Çünkü çocuğumuz bu olaydan dolayı bir travma yaşadı. Bu konuda ailemize de gerekli destekleri yapacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuğa yönelik şiddetle ilgili davada müdahil olacağız" diye konuştu. Topkaya, "Gerek ailenin gerekse çocuğun yaşadığı şiddet olayından kaynaklı travmayı hızlı ve seri bir şekilde atlatabilmesi için hem aileye hem de çocuğa destek olacağız" diye konuştu. Topkaya, Ürdünlü ailenin yer değişikliği yapacaklarına dair iddiaların asılsız olduğuna vurgu yaparak, "Ailenin buradan zorla çıkarılacağı yönündeki haberler de asılsızdır. Ailemizin yanındayız" dedi.Göç İdaresi Mersin İl Müdür Vekili Prof. Dr. Nalan Yetim ise "Yaşanan bu olaydan dolayı son derece rahatsızız. Biz şu an itibariyle mağdur ailemizin yanındayız. Yer değiştirme ya da sınır dışı edilmesi söz konusu değildir. Bu iddia tamamen asılsızdır. Biz ailemizin yanındayız, devlet olarak her türlü desteği veriyoruz" şeklinde konuştu. Ailenin avukatı Hibe Gökalp de küçük çocuğun oluydan psikolojik olarak çok ciddi bir şekilde etkilendiğine vurgu yaparak, "Bu yüzden bulunduğu siteye ve evine girmek istemiyor. Biz olayın hemen ardından şikayetçi olduk. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Aileye yönelik koruma ve şahısla ilgili uzaklaştırma talebimiz olacak" ifadelerini kullandı.