Zirveye doğru

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FF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor
antrenör Murat Sönmez
ile çıktığı ilk maçta Osmanlıspor
'u 1-0 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir üç puan aldı. Rakibi karşısında ortaya koyduğu futbol ile göz dolduran bordo beyazlı ekipte teknik sorumlu Sönmez, "Bizim için zorlu bir maç oldu"
dedi.
SÖNMEZ: GELECEĞİ DİZAYN EDİYORUZ
Teknik adam Sönmez, "Bunu iyi bir şekilde atlattık. Hatayspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Üç puan önemliydi. Hatayspor'un geleceğini daha iyi dizayn edebilmek adına üç puan bizi daha iyi noktaya götürecekti. Bunu başardık. Farklı da kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık, sorun değil. Üç puan bizi zirveye taşıdı"
şeklinde
konuştu.
DAHA İYİ OLACAĞIZ
HATAYSPOR'UN
iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen teknik adam Sönmez, "Zorlu bir maratonda koşuyoruz. Hedefimiz futbolcularımızla birlikte bu takımı layık olduğu yere taşımak. Milli maç nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalışıp, eksiklerimizi giderip daha iyi futbol oynayan bir Hatayspor'u sahaya süreceğiz"
diye konuştu.