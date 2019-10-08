Zirveye doğru

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 7. hafta mücadelesindeantrenörile çıktığı ilk maçta'u 1-0 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği haftada altın değerinde bir üç puan aldı. Rakibi karşısında ortaya koyduğu futbol ile göz dolduran bordo beyazlı ekipte teknik sorumlu Sönmez,dedi.Teknik adam Sönmez, "şeklindekonuştu.iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen teknik adam Sönmez,diye konuştu.