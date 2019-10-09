Adana’da Serebral Palsi farkındalık günü etkinliği

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Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi' nde, beynin bir grup nörolojik bozukluğunu ifade eden Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. "Kamu - Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen ve her alanda ileri teknolojinin kullanıldığı Adana Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi bünyesindeki FTR Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, hastalığın sembolünü ifade eden yeşil giysiler giyildi, yeşil balonlarla süslemeler yapıldı. Adana Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi Rönesans İşletme Hizmetleri İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, yöneticiler, fizyoterapistler, hasta ve hasta yakınlarının katıldığı etkinlikte, hastalık konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Hastalarına bir aile ortamında hizmet veren fizyoterapistler, bu hastalık konusunda toplumun bilgilendirilmesinin hastaların sosyal yaşamlarını kolaylaştıracağını belirterek, "Hastalarımızın hayatın içine katılabilmelerini, eleştirel bakışlara maruz kalmadan toplumun içine dahil edilmelerini umut ediyoruz" temennisinde bulundular.