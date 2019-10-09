Adanaspor’da rota İpekoğlu

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından Adanaspor'daTuruncubeyazlı ekipte deplasmanda alınan Ümraniyespor mağlubiyetinin ardındanİstanbul'da kulüp Başkanı Bayram Akgül ile biraraya gelip görüşen 57 yaşındaki teknik adam sözleşmeSEZON başında takımın başına üçüncü kez geçen teknik adamToros Kaplanı ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Eriş,Her geçen hafta alınan kötü sonuçlar sonrası Başkan Akgül duruma el koydu ve Eriş ile yolları ayırma kararı aldı.LEVENT Eriş'ten boşalan göreve yeni bir isim getirmek için kolları sıvayan Başkan Akgül, Adanaspor'a Süper Lig heyecanınıve imzaların birkaç güne kadar atılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Takımın milli maç nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin de bugün sona erdiği öğrenildi.