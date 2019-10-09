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Adanaspor’da rota İpekoğlu

Turuncu-beyazlı ekipte Levent Eriş dönemi sona erdi. Zaman kaybetmek istemeyen başkan Bayram Akgül’ün ilk olarak Engin İpekoğlu ile temasa geçtiğini öğrenildi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Adanaspor’da rota İpekoğlu
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da kötü gidişatın faturası teknik direktör Levent Eriş'e kesildi. Turuncubeyazlı ekipte deplasmanda alınan Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı. İstanbul'da kulüp Başkanı Bayram Akgül ile biraraya gelip görüşen 57 yaşındaki teknik adam sözleşme feshi için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

6 PUAN TOPLAYABİLDİ
SEZON başında takımın başına üçüncü kez geçen teknik adam Levent Eriş, istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı. Toros Kaplanı ile çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Eriş, 6 puan toplayarak takımı 14. basamakta bıraktı. Her geçen hafta alınan kötü sonuçlar sonrası Başkan Akgül duruma el koydu ve Eriş ile yolları ayırma kararı aldı.

IPEKOĞLU ILE ISTANBUL'DA
LEVENT Eriş'ten boşalan göreve yeni bir isim getirmek için kolları sıvayan Başkan Akgül, Adanaspor'a Süper Lig heyecanını tattıran Engin İpekoğlu ile temasa geçtiği kaydedildi. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve imzaların birkaç güne kadar atılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Takımın milli maç nedeniyle yaptığı 3 günlük iznin de bugün sona erdiği öğrenildi.

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Adanaspor’da rota İpekoğlu
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