Amatör spor start aldı

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portif faaliyetler ile farkındalık kazandırmak amacı ile yapılanbaşladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri,ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafındanGençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, amatör ruhun sporun temel alt yapısı olduğunu belirterek, "Hafta dolayısıyla her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla birçok sportif branşta turnuvalar düzenleyeceğiz. Ben inanıyorum ki, Mersin'de spor hak ettiği yeri alacak ve her hane de spor yapan kişi sayısı artacaktır.dedi.