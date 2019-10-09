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Amatör spor start aldı

Farkındalık için yapılan ‘Amatör Spor Haftası’ başladı. Spor İl Müdürü Kaymaz, “İnsanları spora özendirmek istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Amatör spor start aldı
Sportif faaliyetler ile farkındalık kazandırmak amacı ile yapılan 'Amatör Spor Haftası' başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması ile start aldı.

KAYMAZ: AMAÇ FARKINDALIK
Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, amatör ruhun sporun temel alt yapısı olduğunu belirterek, "Hafta dolayısıyla her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla birçok sportif branşta turnuvalar düzenleyeceğiz. Ben inanıyorum ki, Mersin'de spor hak ettiği yeri alacak ve her hane de spor yapan kişi sayısı artacaktır. İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.
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Amatör spor start aldı
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