Başarı potaya yansıdı

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019- 20 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu yerel altyapı liglerinde mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımları sporcularıyla bir araya gelerek dev adamlar ve potanın perilerine moral verdi. Yaz ve kış basketbol spor okullarında binlerce basketbolcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, başarılı çalışmalarının meyvesini müsabık takımlara kazandırdığı sporcuların
her geçen gün yükselen performanslarıyla topluyor.
1128 LISANSLI SPORCU
Sadece 2019 yılında basketbol spor okullarında 2 bin 500'ü aşkın sporcuya eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, bin 128 sporcuyu lisanslı olarak Gaziantep ve Türk basketboluna kazandırmanın gururunu yaşıyor.
Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde erkekler ve kızlarda 11 farklı yaş grubunda parkeye çıkacak olan sporcularla bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.