Başarı potaya yansıdı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019- 20 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu yerel altyapı liglerinde mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımları sporcularıyla bir araya gelerek dev adamlar ve potanın perilerine moral verdi.her geçen gün yükselen performanslarıyla topluyor.Sadece 2019 yılında basketbol spor okullarında 2 bin 500'ü aşkın sporcuya eğitim verenAtatürk Kültür ve Spor Merkezinde erkekler ve kızlarda 11 farklı yaş grubunda parkeye çıkacak olan sporcularla bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.