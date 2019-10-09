Çıkarttığı işçiler için iddiaya girdi

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayının birinci birleşimi CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın, işten çıkarttığı işçilerin sayısı konusunda AK Partili Meclis Üyesi Vedat Gündoğan ile takım elbisesine girdiği iddia damga vurdu. AK Partili Gündoğan'ın belediyeden çıkartılan işçi sayısının bin 950 olduğunu söylemesi üzerine Zeydan Karalar, "Eğer bin 950 ve üstünde adam atmış isek ben 2 takım elbise alacağım. Eğer bunun altında ise sen bana 2 takım elbise alacaksın" dedi.Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, seçimlerinin ardından 6 ay geçmesine rağmen Adana'ya bir çivi dahi çakılmadığını söyledi. CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın sürekli belediyenin borcundan yakındığını belirten Gülaçtı, "Koltuğa oturur oturmaz işçilerin ekmeğiyle oynadınız. Çıkarttığınız işçilerin tazminatını ödemediniz. Ayrıca belediyede çalışan işçilerin Haziran ayı maaşları duruyor. Seçimden önce projeler ile gelen başkan maalesef Adana'yı Karalar'a bağladı" diye konuştu.Bu arada CHP'li Başkan Zeydan Karalar, geçtiğimiz hafta AK Parti Meclis Üyesi Vedat Gündoğan'ın "Belediyeden 2 binin üzerinden işçi çıkartıldı" sözüne, "Biz belediyeden o kadar işçi çıkartmadık" yanıtını verdi. Gündoğan'ın "2 bin kişi çıkarttınız" demesi üzerine Karalar, "Eğer bin 950'nin üzerinde belediyeden işçi atmışsam ben sana 2 tane takım elbise alacağım. Eğer bin 950'nin altında işçi çıkartmışsam sen bana alacaksın. Giriyormusun iddiaya" dedi. İşçi çıkartma üzerinden yaşanan iddiaya meclis üyelerinden bazıları, "Burası iddia yeri değil. Gündem maddelerimize geçelim" diyerek tepkiler verdiler.