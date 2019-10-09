Düğün magandası jandarmadan kaçamadı

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düğünde otomatik tüfekle havaya ateş açan bir kişi jandarma takibi sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırsal bölgede yapılan düğünde bir kişi AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği ile havaya ateş açınca vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan ihbar sonucunda, İslahiye mülki sınırları içerisinde bulunan Ramazan A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arandı. Yapılan aramada araç içerisinde bir adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, bir adet şarjör, 23 adet tüfeğe ait fişek, bir adet sustalı tabir edilen bıçak, şahsın İslahiye İlçe merkezindeki evinde yapılan adli arama sonucunda ise bir adet kurusıkıdan bozma tabanca ve şarjörü, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.