Freni tutmayan TIR elektrik direğine çarptı

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merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan TIR elektrik direğine çarparak durabildi. Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü TIR, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.