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Genç tasarımcıların atölye çalışmaları

Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması’nın finali renkli geçti. Genç tasarımcıların atölye çalışmaları beğeni topladı

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Genç tasarımcıların atölye çalışmaları
Gaziantep'te Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması finali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve genç tasarımcılara farklı görüş açıları kazandıran çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü. Güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri çalışma atölyelerinde ki uygulamalara yoğunlaşarak sektörde ki yenilikleri ve uygulamaları yakından tanıma şansı yakaladılar. Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması Finali etkinlikleri kapsamında GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü. Tasarım Günleri 2019 etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında Ahmet Burak Gezer, "Halı Örnekleri Üzerinde Ebru Çalışması" etkinliğiyle ebru sanatının halı üzerindeki uygulamalarını gösterdi. Genç tasarımcıların uygulamalı olarak katıldığı etkinlikte ortaya bir birinden renkli ebru halı tasarımları çıktı. Diğer taraftan etkinlikler kapsamında Yeliz Keskin, Çiğdem Aküzüm ve Naime Yüksel Çalık adlı akademisyenler, "Halı Tasarımına Uyarlanabilir Serbest Resim Çalışması" atölye çalışmalarını genç tasarımcılarla birlikte gerçekleştirdiler. Büyük ilgi gören etkinliklere yüksek katılımın olması dikkat çekti.

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Genç tasarımcıların atölye çalışmaları
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