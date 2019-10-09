Kahramanmaraş’ın yıldızı oldu

BUGÜN NELER OLDU

ATV'deki yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yoğun ilgiyle karşılaştı. Ayten ile fotoğraf çektirmek için görevliler ve öğrenciler sıraya girdi.çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti. Ayten'e üniversitede Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi.KSÜ'de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi. Ders yılının başlaması ile birlikte okula giden Arda Ayten, burada okul arkadaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir çok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.