Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kahramanmaraş’ın yıldızı oldu

’ın yıldızı oldu

ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 1 milyon TL ödül kazanan Arda Ayten ’ın yıldızı oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Kahramanmaraş’ın yıldızı oldu
ATV'deki yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak, '1 milyon lira' ödülünü kazanan Arda Ayten, öğrenim gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yoğun ilgiyle karşılaştı. Ayten ile fotoğraf çektirmek için görevliler ve öğrenciler sıraya girdi.

PLAKET VERİLDİ
PROGRAMDA çok kitap okuduğunu söyleyen Ayten'in yanından ayırmadığı kitabı da dikkat çekti. Ayten'e üniversitede Rektör Prof. Dr. Niyazi Can'ın hazırlattığı, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının yazılı olduğu plaket verildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI
KSÜ'de, 2019- 2020 akademik yılı açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın verdiği dersle gerçekleştirildi. Ders yılının başlaması ile birlikte okula giden Arda Ayten, burada okul arkadaşlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir çok kişi, Arda Ayten ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ın yıldızı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN