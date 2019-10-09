Kahramanmaraş’ta gönüllülük hareketi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam Üniversitesi 2019 – 2020 Akademik Yılı açılış programına katıldı. Avşar yerleşkesinde gerçekleştirilen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milletvekili Ahmet Özdemir, İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, ilçe başkanları ile şehir protokolünü de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmet Bölümü ile Gönüllü Gençlik Hareketi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek 'Gönüllü Oryantasyon Eğitimleri' tanıtımı için açılan stant da ziyaret edildi. Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Rektör Niyazi Can'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör gerçekleştirilecek program ile ilgili bilgiler paylaştı. Güngör, "Gönüllü olmaya var mısın? sloganıyla çalışmamızı başlattık. Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü ile ortaklaşa oryantasyon eğitimleri gerçekleştireceğiz. Gönüllü olmak isteyen öğrencilerimiz ve hemşerilerimize eğitimler ve katılım sertifikaları verilecek. Eğitim programının ardından da gönüllülerimizle yaşlılarımıza, engellilerimize ve ailelerine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.