Melih ABİ: Araçta kaç kişi var inanın ben sayamadım

BUGÜN NELER OLDU

Adana bu görüntülerle yarışıyor!Tepki gösteriliyor ama sonuç yok!Karataş yolu üzerinde seyir eden bir araç.Pick-up türünde.Gördüğünüz gibi arka tarafı çoluk çocuk kadınlarla dolu...Ben sayamadım.Araç hafif yük için yapılmış!Ama insanlarla dolmuş.Üstü açık, araç ani bir fren yapsa hepsi aşağıya uçar.Kaza yapsa sağ kalan olmaz!Trafik ekipleri ceza yazsın diyoruz, onlarda yetişemiyor.Her şeyi onlardan beklememiz lazım.Eğitim şart, yaşadığımız çevreye dikkat edelim.Canımız için, sağlığımız için!...merhum işadamı Rasim Dokur'un, Kurtuluş Savaşı'na destek amacıyla Mısır'daki fabrikasını Tarsus'a taşıyıp askerlerimiz için giysi diktiği fabrika berbat durumda.Maalesef sahip çıkamadık.Bina geçtiğimiz yıllarda yıkıldı.Fabrikanın bacasına dahi sahip çıkamadık.Üzüntümüz büyük!30 metre uzunluğundaki baca çatlamış ve yıkılmak üzere.Bu baca yıkılmadan ve çevresindeki insanlara zarar verilmeden onarılması şart!Fabrika yıkıldı ama bacanın hatırası var.Restore edilip iyi bir çalışmayla turizme bile kazandırılabilir.