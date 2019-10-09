Meme kanserinde erken tanı önemli

BUGÜN NELER OLDU

ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ' Meme Kanseri Hakkında Bilinçlendirme Ayı' olarak kabul edilmiştir. Bu önemli bilinçlendirme programı çerçevesinde açıklama yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erpek, meme kanserlerinin kadınlarda tüm dünyada en sık rastlanan tür olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hakan Erpek, son yıllardaki cerrahi teknik değişimler, kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarındaki gelişmelerin özellikle erken evrede tanı konan hastalarda hem memenin ve koltukaltı lenf düğümlerinin tamamını almaya yönelik girişimleri ve tedaviye bağlı sorunları azalttığını ve hem de %100 e yakın tedavi şansı verdiğini kaydetti. Erpek, erkeklerde de rastlanılan bir kanser olmasına rağmen meme kanserinin kadınlarda 100 kat fazla görülmesinin bu hastalığın daha çok kadınlara özgü kabul edilmesine yol açtığını ifade etti. Erpek, ayrıca kanser genetiğindeki yeni bilgiler ve testlerin daha kanser ortaya çıkmadan yüksek risk taşıyan olguları daha yakından takip etmeye veya önleyici tedavilere olanak sağladığını söyledi.