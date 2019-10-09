PatiFest renkli geçti

MERSİN'DE
hayvan sevgisine
dikkati çekmek
amacıyla
düzenlenen
Evcil Hayvan ve
Doğal Yaşam
Festivali
(PatiFest)
sona erdi.
Festival,
Adnan Menderes Bulvarı'nın
sahil şeridinde gerçekleştirildi.
Mersinliler festivale
köpek ve kedileriyle
katılırken, sevimli
hayvanlar ilgi odağı
oldu. Chihuahua,
kangal, terrier, Van kedisi gibi
çok sayıda türden evcil hayvanın
tanıtıldığı festival, renkli görüntülere
sahne oldu.
Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi
boyama, hayvan sahiplendirme,
köpek eğitimi söyleşisi gibi çok
sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar
ve konserler düzenlendi.
Etkinliğe eğitimcileriyle katılan
arama kurtarma köpekleri
de yaptıkları gösterilerle ilgi
odağı oldu. Kaşlı Geçici Hayvan
Bakım Evi ve Rehabilitasyon
Merkezi veteriner hekimi
İsmet Oğulcan Karakuş, festivalle
farkındalık oluşturmayı
amaçladıklarını belirtti.