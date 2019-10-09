PatiFest renkli geçti

BUGÜN NELER OLDU

hayvan sevgisinedikkati çekmekamacıyladüzenlenenEvcil Hayvan veDoğal YaşamFestivali(PatiFest)sona erdi.Festival,Adnan Menderes Bulvarı'nınsahil şeridinde gerçekleştirildi.Mersinliler festivaleköpek ve kedileriylekatılırken, sevimlihayvanlar ilgi odağıoldu. Chihuahua,kangal, terrier, Van kedisi gibiçok sayıda türden evcil hayvanıntanıtıldığı festival, renkli görüntüleresahne oldu.Festivalde, kedi, köpek ve kuş eviboyama, hayvan sahiplendirme,köpek eğitimi söyleşisi gibi çoksayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalarve konserler düzenlendi.Etkinliğe eğitimcileriyle katılanarama kurtarma köpekleride yaptıkları gösterilerle ilgiodağı oldu. Kaşlı Geçici HayvanBakım Evi ve RehabilitasyonMerkezi veteriner hekimiİsmet Oğulcan Karakuş, festivallefarkındalık oluşturmayıamaçladıklarını belirtti.