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PatiFest renkli geçti

Giriş Tarihi: 9.10.2019
PatiFest renkli geçti
MERSİN'DE hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) sona erdi. Festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridinde gerçekleştirildi. Mersinliler festivale köpek ve kedileriyle katılırken, sevimli hayvanlar ilgi odağı oldu. Chihuahua, kangal, terrier, Van kedisi gibi çok sayıda türden evcil hayvanın tanıtıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, kedi, köpek ve kuş evi boyama, hayvan sahiplendirme, köpek eğitimi söyleşisi gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra yarışmalar ve konserler düzenlendi. Etkinliğe eğitimcileriyle katılan arama kurtarma köpekleri de yaptıkları gösterilerle ilgi odağı oldu. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi İsmet Oğulcan Karakuş, festivalle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
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PatiFest renkli geçti
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