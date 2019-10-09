Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde görkemli ve yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, Başbakan Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Başhekim Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ile bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler, aileler ve davetli misafirler katıldı. Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanları İlyas Abdullin ve Gözdem İlkay bir müzik dinletisi sundu. Daha sonra açılış konuşmaları ile beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Törenin hemen ardından Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından "Tıbbın Arkasındaki Savaş Teknolojileri" başlıklı Akademik Yılı Açılış ilk dersi verildi. Prof. Dr. Mocan, "Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünya Tıp Fakülteleri Listesi'nde onurlu ve hak ettiği yerini aldı" dedi.