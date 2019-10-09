Türkiye ve Avrupa’da polisgücü rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye'nin Avrupa ve dünyadaki en büyük gururu haline gelen Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı 2019-20 Türkiye ve Avrupa ligleri için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Ardından 16-20 Kasım Süper Lig Kadınlar 1.Etap, 20-24 Kasım Süper Lig Erkekler 1.Etap, 29 Ocak - 2 Şubat Süper Lig Erkekler 2. Etap VE 3-7 Şubat Süper Lig Kadınlar 2. Etap'ta kadın ve erkek takımlarımız Gaziantep'i gururla temsil edecek. 2018-2019 açık alan ve salon hokeyinde Türkiye Şampiyonu Gaziantep Polisgücü gerek Türkiye Kupasında gerekse süper ligde kadın ve erkek takımlarıyla katılarak şampiyonluk kupalarını yeniden Gaziantep'e getirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Avrupa Trophy Ligindeki kadın ve erkek takımları temsilcisi Gaziantep Polisgücü Hokey takımları