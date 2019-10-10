Anne ile evlat arasında en zor karar

BUGÜN NELER OLDU

ilk çocuğuna hamile kalan genç bir kadın, siroz hastası annesine karaciğerinden bir parça verebilmek için evladı ile annesi arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Karnındaki bebeğe kıyamayan ancak yine de "Önce annem" diyen genç kadın, annesinin iyi bir tedavi ile sağlığına kavuşması sayesinde bebeğini de dünyaya getirdi. "Asla vazgeçilemeyecek tek sevgi" evlat olsa da "Ana gibi yar olmaz" atasözü Hataylı Yüsra Ak'ta hayat buldu. Genç kadın ve annesi bu zorlu süreci anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.