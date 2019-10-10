Ayşe ile Meriç evlilik yolunda adım attı

BUGÜN NELER OLDU

Parti Anamur İlçe Başkanı M.Feyzullah Yılmaz - Bilen Yılmaz çifti ilk göz ağrısı kızları Ayşe, Anamur'un tanınmış ailelerinden Saliha- Uğur Afyoncu çiftinin oğlu Meriç ile evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Anamur Öğretmenevinde yapılan nişan töreninde gelin adayı Yılmaz'ın oldukça duygulandığı gözlerden kaçmadı. Yılmaz ve Afyoncu aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı nişan töreninde müstakbel çift neşeli tavırlarıyla dikkat çektiler. Müstakbel damadı Meriç'in nişan yüzüğünü M.Feyzullah Yılmaz, gelin adayının ise Uğur Afyoncu taktı. Babaları tarafından nişan yüzükleri takılan gençleri ilk tebrik eden Bilen Yılmaz ve Saliha Afyoncu oldu.