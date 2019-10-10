Fıstık hırsızlığından 7 kişi tutuklandı

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hayvan ve fıstık hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Zanlılardan 7'si tutuklanırken 4 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Gaziantep genelinde meydana gelen hayvan, fıstık, motorlu araç ile evden ve işyerinden hırsızlık suçlarının aydınlatılması ve failleri tespit edilerek yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde bulunan 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların evlerinde ve müştemilatlarında yapılan aramalarda 3 tabanca, 10 cep telefonu, 2 ton yaş fıstık ve 35 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlılardan Ö.K., M.Ö., A.K., H.K., I.H.Ö., H.Ö. ve M.K. adli mercilerce tutuklanırken R.U., T.U., T.Ç., İ.K., ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.