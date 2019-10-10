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Kebaptan sonra en yoğun ilgi ona

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Kebaptan sonra en yoğun ilgi ona
ADANA'DA kebaptan sonra en çok tüketilen lezzetlerden biri olan şırdan dolmasının ünü il sınırlarını aştı. Adanalıların her akşam sıklıkla yediği şırdan dolması, gerek yurt içi, gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerin de gözde lezzetleri arasına girmeyi başardı. Adana'da, geçmiş yıllarda sokaklara kurulan tezgahlarda satılan şırdan dolması, çağa ayak uydurup, artık daha modern işletmeler tarafından müşterilere sunulmaya başladı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bir işletmeci, dileyen müşterilere ister şırdan tezgahında, isterse masada şırdan sunumu yapıyor. Adana'da düğün sonrası yemek geleneği için gelin-damatlar, tercihlerini çoğu kez ya kebap, ya da şırdan dolmasından yana yapıyor. Günde binlerce şırdan dolması tüketilmesi, dolmanın ününün il dışına, hatta yurt dışına yayılması neden oluyor.
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Kebaptan sonra en yoğun ilgi ona
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