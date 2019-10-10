Kontrolü kaybetti sulama kanalına uçtu

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DSİ sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da, Abdurrahman Arıcı idaresindeki 01 ACJ 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkartılan Arıcı, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Arıcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kanala düşen otomobil ise çekici yardımıyla sudan çıkartılırken, Arıcı verdiği ifadede önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.