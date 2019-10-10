Nitelikli çalışanlar tescilleniyor

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Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Adana'da Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Adana Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), belgelendirme süreçleri, belge zorunluluğu getirilen meslekler ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgi aktarıldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Genel Sekreteri Bora Kocaman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, işsizlik oranın yüksek olmasına rağmen birçok işverenin de nitelikli eleman bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirtti. ADASO olarak sanayicilerin aradıkları nitelikli elemanların belgelendirilerek yetişmiş elemanların tescillenmesine "Mahir Eller Projesi" ile katkı sağlandığını vurgulayan Kocaman, "Mesleki yeterlilik sistemi çalışanların ve aynı zamanda işverenlerin, işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet ediyor" diye konuştu.