Osman Öztürk’e uluslararası ödül

BUGÜN NELER OLDU

güvenlik denince akla ilk gelen isimlerden, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı Osman Öztürk, edebiyat alanında da başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. Öztürk'e İtalya'da uluslararası bir ödül daha geldi. 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen saygın STK kuruluşunun "TULLİOLA - RENATO FİLİPPELLİ" 2019 ödül sahipleri arasında Osman Öztürk de yer aldı. 18 Ekim'de Roma'da İtalyan Parlamentosu Senatosunda gerçekleşecek olan ödül töreninde uluslararası şairler ile birlikte ödüllendirilecek Osman Öztürk'ün bu gururlu anına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Sayın Murat Salim Esenli ile Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş tanıklık edecek.Şiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, İtalya yapılmakta olan Uluslararası Şiir Yarışması "Vitruvio Ödülü 2018" kapsamında PREMIO VITRUVIO ödülüne de layık görülmüştü. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk Edebiyatını başarıyla temsil eden Osman Öztürk'ün Almanya'da 5 dilde yayınlanan "Sommerblau-Yaz Mavisi", İtalya 3 dilde yayınlanan "La Mia İsola-Island-Ada", Sırbistan Belgrad'da Sırpça yayınlanan "O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi" şiir kitapları bulunuyor. Ayrıca Osman Öztürk Türk- Moğol diplomatik ilişkilerinin 50.yılı olan 2019'da Moğolistan'da 3 dilde yayınlanan "UMUT-HOPE" isimli şiir kitabındaki mısralarıya, iki köklü kültürü yeninden buluşturdu.