Sakarya’dan hizmet binası müjdesi

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Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, dernek hizmet binasının temelini kasım ayı içinde atacakları müjdesini verdi. Çukurova GİAD üyeleri, derneğin sosyal etkinliklerinden Salı Yemeği Buluşmaları'nda bir araya geldi. Yaz döneminin ardından yeni dönemin ilk Salı Yemeği, Yüksel Elem'de gerçekleşti. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Sakarya, 27'inci yılını kutlayan, gençlere yönelik GİAD Akademi dahil olmak üzere, sayısız projeleri hayata geçiren, ilklerin kenti Adana'da ilklere imza atan Çukurova GİAD'ı kendi hizmet binasına kavuşturacaklarını söyledi. Kenti için çalışan, Adana sevdalısı işadamlarının üye olduğu Çukurova GİAD'ın hizmet binasının temelini kasım ayı içinde atacaklarını müjdeleyen Sakarya, "Kentine, ülkesine hizmet eden, kurulduğu günden bu yana sayısız projeleri hayata geçiren, Adana'yı zirve toplantılarla buluşturan derneğimize, derneğimizin Adana sevdalısı üyelerine ve Adana'mıza yakışacak bir hizmet binasını bir yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.