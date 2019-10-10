Şampiyonluk kupası Gültak’a hediye

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MERSIN Ampute Futbol Takımı sporcuları, Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü bünyesindeki ligde birinci olarak kazandıkları şampiyonluk kupasını Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a getirdi. Oyuncular, Kulüp Başkanı Ali Yanaç ile birlikte Başkan Gültak'ı ziyaret etti. Mücadele ettikleri 1'inci ligde şampiyon olan kentin ilk ve tek ampute takımı Mersin Ampute Futbol Kulübü sporcuları, kazandıkları şampiyonluk kupasını Gültak'a sundu. Kulüp Başkanı Yanaç, "Bir yıl süren mücadelemizde, genç milli takım seçmelerine 5 sporcu gönderdik. Bu sene de inşallah 1'inci ligden süper lige çıkarak Mersin'i en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz" dedi. Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak, şehrimizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ve farklı spor dallarındaki sporcularımızın yanındayız. Tabi bu kardeşlerimize ekstra destek olmak zorundaydık, çünkü onlar zoru başarıyorlar" diye konuştu.