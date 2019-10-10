Sumudica’dan hoyrat görüntü

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren'nın teknik direktörü, saha kenarında hırçın bir görüntü ortaya koyarken, 3 sarı kart aldı.Rumen çalıştırıcı,'in geride kalan 7 haftasında hakemler tarafından 3 kez sarı kartla uyarıldı.Sumudica'ya ilk olarak 4. haftadakimaçının 77. dakikasında hakemtarafından sarı kart gösterildi. Ardından 6. haftadakikarşılaşmasının 32. dakikasında hakem, son olarak da 7. haftada oynananmüsabakasının henüz 2. dakikasında hakemKırmızı-siyahlı ekibin oynadığı7 lig maçında hakemler, 7'si kırmızıve 39'u sarı olmak üzere 46 kez kartiçin elini cebine götürdü.RUMEN teknik adam Marius Sumudica, hakemlerin verdiği kararları bazen anlayamadığını dile getirdi. Son olarak Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Belki orada kartı hak ettim. Onu bilemem ama kolumun çizilmesine neden olan futbolcu neden kart almadı" diye konuştu.Sahada çok hareketli olduğunu ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Sumudica,dedi.Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Sumudicalı Gaziantep, ilk 7 haftada 11 puan toplamayı başardı ve ligde 8. basamakta yer alıyor.