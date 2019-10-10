Sumudica’dan hoyrat görüntü

S
üper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Gaziantep FK
'nın teknik direktörü Marius Sumudica
, saha kenarında hırçın bir görüntü ortaya koyarken, 3 sarı kart aldı. Ligin tek yabancı hocası konumundaki Sumudica, takımıyla beklentileri karşılayan bir performans sergilerken, saha kenarındaki yönetim tarzıyla da dikkati çekiyor.
Rumen çalıştırıcı, Süper Lig
'in geride kalan 7 haftasında hakemler tarafından 3 kez sarı kartla uyarıldı.
ART ARDA MAÇLARDA SARARDI
Sumudica'ya ilk olarak 4. haftadaki Beşiktaş
maçının 77. dakikasında hakem Halil Umut Meler
tarafından sarı kart gösterildi. Ardından 6. haftadaki Göztepe
karşılaşmasının 32. dakikasında hakem Ali Şansalan
, son olarak da 7. haftada oynanan Medipol Başakşehir
müsabakasının henüz 2. dakikasında hakem Koray Gençerler
, Rumen çalıştırıcıya sarı kartını çıkardı.
GAZİANTEP İÇİN BOL KARTLI BİR LİG
Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı maçlarda hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarına başvurma sıklığı ön plana çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekibin oynadığı
7 lig maçında hakemler, 7'si kırmızı
ve 39'u sarı olmak üzere 46 kez kart
için elini cebine götürdü. 2 kırmızı ve 20 sarı kart Gaziantep FK için gösterilirken, rakip takımlar 5 kırmızı ile 19 sarı kart gördü.
NEDEN KART VERMEDİ!
RUMEN teknik adam Marius Sumudica, hakemlerin verdiği kararları bazen anlayamadığını dile getirdi. Son olarak Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Belki orada kartı hak ettim. Onu bilemem ama kolumun çizilmesine neden olan futbolcu neden kart almadı" diye konuştu.
'EN DOĞRUSUNU YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM'
Sahada çok hareketli olduğunu ve takımına katkı sağlamaya çalıştığını anlatan Sumudica, "Benim baskı yaptığımı ve 12. adam gibi takımımı ittiğimi biliyorlar. İlk dakikadan itibaren ağzımı kapatmaya çalışıyor. Takımımı itmeme müsaade etmiyorlar. Göztepe maçında da Medipol Başakşehir maçında da oldu. Yapacak pek bir şey yok. Ben takımım için en doğrusunu yapmaya çalışacağım"
dedi.
11
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Sumudicalı Gaziantep, ilk 7 haftada 11 puan toplamayı başardı ve ligde 8. basamakta yer alıyor.