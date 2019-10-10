Türkiye’nin en büyük konut projesinde hayat başlıyor

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konut alanında uygulaması tek seferde gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Gaziantep'teki "Kuzey Şehir"de ilk etap olarak yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimleri başladı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde merkez Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda hayata geçirdiği projenin ilk etabında sona gelindi. Konutların anahtar teslimi yapılırken, evlerde yakın zamanda yaşamın başlaması bekleniyor. Yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı toplamda 50 bin konutun yer alması hedeflenen Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanı olma özelliği taşıyor. Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması projenin temel tasarım ilkelerini oluşturuyor. Projede, cami kompleksleri, zemin katlarda manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet vereceği geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'ye örnek olacak bir şehir kurma hedefiyle yola çıktıkları Kuzey Şehir'de ilk etabının tamamlandığını ve artık hak sahiplerinin evlerini teslim almaya başladığını söyledi.