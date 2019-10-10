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Yavrular sürücünün dikkatiyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Yavrular sürücünün dikkatiyle kurtarıldı
MERSİN'DE, sürücünün, otomobilinin motor kısmında bulunduğunu fark ettiği kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı. İsmet İnönü Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde olan Faruk Çam aracının motor kısmından kedi sesi geldiği fark etti. Otomobilini durdurup kaputu açan Çam, motor kısmında iki kedi yavrusunu gördü. Kendi imkanıyla kedileri çıkarmayı deneyen Çam, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedilerin hareketli olmasından dolayı zorluk çeken ekipler yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın sonucunda kedileri kurtardı. Çam, arabayı çalıştırıp kısa bir süre ilerledikten sonra kedi sesi duyduğunu söyledi. Hemen arabayı durdurduğunu ifade eden Çam, "Motor kısmında yavru kedileri gördüm, bana bakıyorlardı. Sağolsun ekipler uzun süre uğraştı ve sağlıklı bir şekilde çıkardı yavru kedileri. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Yavrular sürücünün dikkatiyle kurtarıldı
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