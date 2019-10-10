Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yolcu otobüsü ve TIR’a uyuşturucu operasyonu

Yolcu otobüsü ve TIR’a operasyonu

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Yolcu otobüsü ve TIR’a uyuşturucu operasyonu
GAZİANTEP'TE düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsü ve TIR'da 10 kilo eroin, 2 kilo sentetik uyuşturucu, 9 kilo 500 gram esrar bulundu. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden 81 plakalı bir Tır ve 21 plakalı bir yolcu otobüsüyle Gaziantep'e uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Söz konusu araçları farklı zamanlarda Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında durduran ekipler, TIR'da yaptıkları aramalarda 10 kilogram eroin, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Yolcu otobüsünde yapılan aramalarda ise bavula gizlenmiş şekilde 9 kilo 500 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili olarak O.C. ve A.İ. gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü ve TIR’a uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN