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12 ayrı suçtan aranıyordu yakalandı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019
12 ayrı suçtan aranıyordu yakalandı
MERSİN Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Transit Rejim Kurallarına Aykırılık, Taksirle Ölüme Neden Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 SKM., ile Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 12 adet yakalama emri bulunan ve 3 yıldır aranan şüphelinin uzun süredir İstanbul'da olduğu ve Mersin'e geldiği belirlendi. Şüpheliyi bir süre takip eden ekipler, M.A.'nın Akdeniz ilçesinde bir dükkan içerisinde yakalandı. Gözaltına M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak Mersin e tipi kapalı cezaevine gönderildi.
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12 ayrı suçtan aranıyordu yakalandı
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