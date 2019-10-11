2020’de Avrupa’da derece bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye'nin Avrupa ve Dünya'da ki en önemli takımlarından birisi olan veliglerinde Türkiye'yi temsil edenve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep'e yeni atanan'i makamında ziyaret etti. Zeybek, hokey alanında uluslararası başarılara sahip bir kulübün Gaziantep'te yer almasının gurur verici olduğunu ifade ederek Başkan Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak takımlara gerekli desteği vereceklerini belirtti. Başkan Kaplan, İl Emniyet Müdürü'e kulübün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi.nün'nin yanı sıra Avrupa ve dünyada bilinirliliği yüksek kulüpler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Kaplan,dedi.Zeybek: Gerekli tümMÜDÜR'ten dünyaya açılan bir spor kulübünün bulunması ve bunun adınınolmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek kulübün başarısı için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ziyaretin anısına'e'in tanıtımı için özel olarak hazırlanan formadan bir adet hediye ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.