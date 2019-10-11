2020’de Avrupa’da derece bekliyoruz

T
ürkiye'nin Avrupa ve Dünya'da ki en önemli takımlarından birisi olan ve Avrupa Trophy
liglerinde Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan
ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
'i makamında ziyaret etti. Zeybek, hokey alanında uluslararası başarılara sahip bir kulübün Gaziantep'te yer almasının gurur verici olduğunu ifade ederek Başkan Kaplan ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak takımlara gerekli desteği vereceklerini belirtti. Başkan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Zeybek
'e kulübün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü'
nün Türkiye
'nin yanı sıra Avrupa ve dünyada bilinirliliği yüksek kulüpler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Kaplan, "Kulübümüz Türkiye Süper Ligi ve Avrupa'da Trophy liglerinde kadın ve erkek takımlarıyla hokey sporunda söz sahibi bir kulüptür. Şubat ve Mayıs 2020'de Avrupa Şampiyonalarında derece bekliyoruz"
dedi.
Zeybek: Gerekli tüm
DESTEĞI VERECEĞIZ
MÜDÜR Cengiz Zeybek
, Gaziantep
'ten dünyaya açılan bir spor kulübünün bulunması ve bunun adının Gaziantep Polisgücü Spor
olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek kulübün başarısı için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ziyaretin anısına Başkan Mehmet Kaplan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
'e Gastronomi Kenti Gaziantep
'in tanıtımı için özel olarak hazırlanan formadan bir adet hediye ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.