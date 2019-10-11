Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana’da bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi

’da bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Adana’da bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA'DA iki ayrı adrese yapılan baskında bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde iki ayrı adreste kaçak içki imalathanesi kurulduğu bilgisine ulaşıldı. Polis bu bilgi üzerine adreslere şok baskınlar yaptı. Baskınlarda iki ayrı adreste bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis baskında ayrıca kazanda kaynatılan üzümleri de ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak içki ve hammaddeler imha edildi. Polis olayla ilgili H.C. ve H.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da bin 490 litre kaçak içki ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN