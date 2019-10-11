AFAD’dan deprem senaryolu tatbikat

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu gereği, 26 ilin katılımıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen tatbikat yapıldı. Senaryo gereği Kahramanmaraş'ta depremin meydana gelmesiyle kentteki AFAD ekipleri, hızlı bir şekilde yıkımın meydana geldiği bölgelere hareket etti. Havalanan polis helikopterinin yıkılan binaların yerini belirlemesinin ardından ekipler, enkazlara yönlendirildi. Bir otel ve binaların enkazı olarak belirlenen ve yıkımı devam eden Sabancı Kültür Merkezi binasına ulaşan ekiplerce önce çevre güvenliği alındı. Daha sonra enkazda bulunanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, senaryo gereği enkazda yakınlarını bulmak için gelen ve enkaza girmek isteyen vatandaşları zorla uzaklaştırdı. İlgili tüm kurtarma birimlerinin enkaz bölgesine ulaşmasıyla birlikte enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Önce enkazın çatısında bulunan yaralıları itfaiye merdiveniyle indiren ekipler, daha sonra merdivenin ulaşamadığı alanlardaki yaralıları da halatlar yardımıyla aşağıya indirerek, sağlık görevlilerine teslim etti. Enkaz altını dinleyen ve kamera yardımıyla yaralılara ulaşmaya çalışan ekipler, enkaz altında tespit ettiği yaralılara ilk müdahaleyi yaparak dışarı çıkardı. Tatbikat sırasında Vali Vahdettin Özkan da senaryo gereği oluşturulan kriz merkezinde ekipleri yönlendirdi.