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Çamlıyayla’da bandırma şenliği

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Çamlıyayla’da bandırma şenliği
MERSİN'İN Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen bandırma yoğun ilgi gördü. Çamlıyayla Belçınar Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen, "Bandırma Batırma ve Yayla Üreticilerimizi Destekleme Şenliği" Atdağ mevkisinde gerçekleşti. Bin 500 metre yükseklikte gerçekleşen bandırma şenliğinde, ilk defa bandırma batırma işlemini gören katılımcılar oldukça heyecan duydu. Adana, Mersin ve Tarsus'tan yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, Çamlıyayla'da yetişen cevizlerin ipe dizilmesi ve ardından üzüm şırasından elde edilen palıza kazanlarına daldırılması ilgi gördü. Etkinlikte kazandan çıkarılan cevizli bandırmalar katılımcılara ikram edilirken, Çamlıyayla'da ilk kez gerçekleşen şenliğe kadınların iğne oyası ve yetiştirdiği ürünleri de katılımcılar tarafından alındı.
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Çamlıyayla’da bandırma şenliği
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