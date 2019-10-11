Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dönüşü muhteşem oldu

Dönüşü muhteşem oldu

Şubat ayında Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda sakatlanan ve geçirdiği operasyondan sonra iyileşen Oğuzhan Usta, kategorisinde Balkan Şampiyonluğu’na ulaştı

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Dönüşü muhteşem oldu
ŞUBAT ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından 3 ay tedavi gören Oğuzhan Usta, katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Cirit atma branşıyla 10 yaşında tanışan ve 7 yıllık spor kariyerinde ulusal ve uluslar arası dereceler elde eden 17 yaşındaki Usta, yaşadığı ciddi sakatlığa karşın başarılı bir geriş dönüş yaptı.

3 AY FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ
BU yılın şubat ayında Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan Oğuzhan, müsabakalar sırasında geçirdiği kaza sonucu dirseğinde sakatlandı. Ameliyat ve 3 aylık fizik tedavinin ardından milli takım seçmelerinde 67 metrelik derecesiyle birinci olan Usta, Ukrayna'da düzenlenen uluslar arası şampiyonada üçüncülük, İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda ise birincilik elde etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dönüşü muhteşem oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN