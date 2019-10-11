Dönüşü muhteşem oldu

ŞUBAT ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası
'nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından 3 ay tedavi gören Oğuzhan Usta,
katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Cirit atma branşıyla 10 yaşında tanışan ve 7 yıllık spor kariyerinde ulusal ve uluslar arası dereceler elde eden 17 yaşındaki Usta, yaşadığı ciddi sakatlığa karşın başarılı bir geriş dönüş yaptı.
3 AY FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ
BU yılın şubat ayında Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası
'nda da birinci olan Oğuzhan
, müsabakalar sırasında geçirdiği kaza sonucu dirseğinde sakatlandı. Ameliyat ve 3 aylık fizik tedavinin ardından milli takım seçmelerinde 67 metrelik derecesiyle birinci olan Usta, Ukrayna
'da düzenlenen uluslar arası şampiyonada üçüncülük, İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
'nda ise birincilik elde etti.