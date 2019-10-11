Dönüşü muhteşem oldu

BUGÜN NELER OLDU

ŞUBAT ayında Mersin'de düzenlenen'nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından 3 ay tedavi görenkatıldığı 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanma başarısı gösterdi.BU yılın şubat ayında Mersin'de gerçekleştirilen'nda da birinci olan, müsabakalar sırasında geçirdiği kaza sonucu dirseğinde sakatlandı. Ameliyat ve 3 aylık fizik tedavinin ardından milli takım seçmelerinde 67 metrelik derecesiyle birinci olan'da düzenlenen uluslar arası şampiyonada üçüncülük, İstanbul'da düzenlenen'nda ise birincilik elde etti.