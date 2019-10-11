Enveroğlu ve Resuloğlu’nun sergisi beğeni topladı

BUGÜN NELER OLDU

Resim sanatçıları İlham Enveroğlu'na ait 22 eser ve Assim Resuloğlu'na ait 12 eserden oluşan ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan sergi büyük ilgi gördü. Sanatçı İlham Resuloğlu'nun 22 eserinden oluşan kişisel resim sergisindeki çalışmaları, doğu ressamınlarında kültürel açıdan olgunlaşan değerleri içeriyor. Çok iyi bir araştırmacı da olan sanatçı İlham Resuloğlu, üzerinde yaşadığı topraklardan esinlenerek, yaratıcılık arayışlarında geleneksel Türk sanatının tüm renk ve kurallarını çağdaş resim sanatı ile sentezleyerek ve deneyimleyerek kendi tarzını yaratıyor.