Evde önce patlama oldu sonra yangın çıktı

BUGÜN NELER OLDU

bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama ardından yangın meydana geldi. Şans eseri kimsenin olmadığı evde büyük hasar oluştu. Olay, merkez Kırklarsırtı Mahallesi, İncirlikuyu mevkiine yakın bir noktada bulunan Manço apartmanı 4. katında yaşandı. Alınan bilgiye göre Sait Kaplan'a ait apartman dairesinde akşam saatlerinde kimsenin olmadığı bir anda bilinmeyen bir nedenle önce patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Patlama sesinden ürken mahalle sakinleri ilk şoku atlattıktan sonra itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine 112 Ambulans ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Emniyet güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ile evin birçok bölümünü saran alevler söndürülürken, büyük maddi hasar oluştu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayın kesin oluş nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.