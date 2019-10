Herekli’ye Avrupa standardında yol!

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da her gün ayrı bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'de bozuk yol kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz her daim arı gibi sahadalar. Amacımız Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet etmektir'' dedi. Herekli ve Özgür Mahallesindeyapılan yol çalışmalarının vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini belirten Kocaispir ''İlçemizi karayolları standardında yollarla buluşturuyoruz. Herekli ve Özgür Mahallemizde yol çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın kışın çamur, yazın ise toz, çukur çilesi bitiriyor. Ekiplerimiz asfalt kaplama ve yama çalışmalarını her gün ayrı ayrı mahallelerde sürdürüyor" dedi.