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Kupa maçı Stadı’nda

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Kupa maçı Mersin Stadı’nda
ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turundaki Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe karşılaşmasının, Mersin Stadı'nda oynanacağı bildirildi. Tarsus İdmanyurdu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kupadaki Fenerbahçe maçının oynanacağı yer için yönetimin çok titiz çalıştığı ifade edildi. Tarsus'taki statta eksiklikler bulunduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut şehir stadındaki ışıklandırma sisteminin maçın naklen yayınına uygun olmaması, protokol tribününün sayısal olarak yetersiz olması, oynanacak olan müsabaka için yoğun bilet talebini mevcut stadımızda karşılayamayacak olmamız, kulübümüzün maddi menfaatlerini de göz önüne alarak maçı Mersin Stadı'nın da oynama kararı aldık.
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Kupa maçı Mersin Stadı’nda
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