Melih ABİ: El broşürleri dağıtanlar apartman girişlerini çöplüğe çeviriyor

BUGÜN NELER OLDU

Güzel bir sözdür;"Herkes evinin önünü temizlese ortalık tertemiz olur." Ama bırakmıyorlar ki...İnsanlar evlerinin önünü temizliyor.Ama birileri gelip kirletiyor.Adana'nın genelinde durum böyle.Cimri firmalar el broşürlerini kuryelerle tüketiciye böyle ulaştırıyor, kuryelerde işin kolayını bulmuş.Broşürleri apartman önlerine topluca atıp kaçıyor.Evlerin önünü kirletiyorlar yani!Broşürlere bakan eden yok!Parayı kurye firmaları kazanıyor.Apartmanların önleri de kirleniyor!Firma da satış hedefine ulaşamıyor.Çünkü o broşürler olduğu gibi çöpe gidiyor.Zabıta broşür bastıran firmalarla ilgili ceza kesmeli.Belki akıllanırlar.Apartmanların önü de kirlenmekten kurtulur!mahallesi 74028 sokak.Çocuk parkının içinde kokulu çöpler hala alınmadı.Bu ne aymazlık beyler!Kokudan parka girilmiyor.Çöp suları çevreye akıyor.İnsan sağlığına zarar veriyor.Belediyeden ses seda çıkmıyor!İşiniz ne sizin?Fotoğraf her şeyi anlatıyor.Çöp arabaları özel evlere mi gidiyor?Parka gelecek çöp kamyonu yok mu?Belediye aranmış ama yine gelen olmamış.Bugün kaldırın şu çöpleri...Takip ediyorum yarın ağzımı açtırmayın bana.Hadi bakalım....Duydunuz değil mi?