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polisinden örnek davranış

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Mersin polisinden örnek davranış
MERSİN Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kızılay işbirliği ile kök hücre bağışı kampanyası düzenledi. Emniyet personeli ve vatandaşların kök hücre için kan verdiği etkinlikte, kanser hastası çocuklar için de müzikli eğlence düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayata tutunmaya çalışan birçok hastanın sağlığına kavuşabilmek için dokularıyla uyumlu bir bağışçıdan yapılacak kök hücre nakli beklemesini göz önüne alan toplum destekli polisler, Mersin Polisevinde kök hücre bağış kampanyası gerçekleştirdi. Kök hücre bağışının organ bağışında bulunmak kadar önemli olmasından yola çıkılan etkinlikte, Kızılay Mersin Şubesi görevlileri tarafından gönüllü emniyet personeli ve vatandaşlardan kan alındı. Polisler ve vatandaşlar, kök hücre bağışına yoğun ilgi gösterdi.
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Mersin polisinden örnek davranış
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