Sultanlara destek sözü

GAZIANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadın Voleybol 1. Ligi'nde Gaziantep
'in tek temsilcisi Merinos
sporu makamında kabul ederek her türlü desteği vereceğini ifade etti. Merinos
spor yöneticileri, hocaları ve sporcularının hazır bulunduğu ziyarette bayan voleybolunun sorunları ihtiyaçları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Kulüp Başkanı Ali Bağcı, Başkan Fatma Şahin
'in desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz sezon namağlup unvanla şampiyon olduk ve birinci lige merhaba dedik. Gaziantep'i en iyi şekilde tanıtacağız. Güçlü bir kadro kurduk ve hedeflerimiz büyük. Pazar günü saat 14.00'te Talat Özkarslı spor salonunda Antalyaspor ile karşılaşacağız"
diye konuştu.
27 NUMARALI FORMA HEDİYE
Merinos yöneticileri tarafından 27 numaralı takım forması Başkan Fatma Şahin'e hediye edildi. Şahin, Gaziantep'in bir spor şehri olması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.