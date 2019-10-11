Sultanlara destek sözü

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı'in tek temsilcisisporu makamında kabul ederek her türlü desteği vereceğini ifade etti.spor yöneticileri, hocaları ve sporcularının hazır bulunduğu ziyarette bayan voleybolunun sorunları ihtiyaçları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.'in desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek,diye konuştu.Merinos yöneticileri tarafından 27 numaralı takım forması Başkan Fatma Şahin'e hediye edildi. Şahin, Gaziantep'in bir spor şehri olması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.